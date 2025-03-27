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Юная актриса из сериала «Манюня» попала в базу «Миротворец»

ТАСС: 14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в базу данных «Миротворец»
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Кинокомпания братьев Андреасян

Российская актриса Екатерина Темнова, известная по роли в сериале «Манюня», попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

«Ребенок стал одной из самых юных участниц этого поддерживаемого официальным Киевом списка — ей всего 14 лет», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Темнова была внесена в базу из-за участия в мероприятии, который состоялся в Крыму, в ходе которого юная актриса представила тему занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», проводившийся в честь 100-летия лагеря «Артек».

Помимо Темновой, в обновленный список «Миротворца» попал рэпер Skally Milano. Отмечается, что его добавили в базу за слова о любви к Родине, а также совместную фотографию с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

20 февраля стало известно, что шоумена и стилиста Сергея Зверева внесли в украинскую базу «Миротворец» за «пропаганду войны» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сам Зверев назвал честью включение в этот список, отметив, что базу «Миротворец» возглавляет президент России Владимир Путин, а также элита, включающая в себя патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования.

В ноябре прошлого года командир разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский раскритиковал работу интернет-ресурса «Миротворец». По его словам, в базу попадают люди, обвинения против которых не имеют почвы, с них требуют деньги за то, чтобы их убрали из списка. Кроме того, существуют возможности для шантажа возникают из-за непрозрачности критериев для попадания в базу «Миротворца», указал военный.

Ранее главреда Lenta.Ru внесли в базу «Миротворца» за сериал о телефонных мошенниках.

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