Украинский военный раскритиковал базу «Миротворец»

Командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский раскритиковал работу интернет-ресурса «Миротворец». Его слова передает РИА Новости.

«Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на «Миротворце», люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с «Миротворца», — поделился украинский военный.

По его словам, возможности для шантажа возникают из-за непрозрачности критериев для попадания в базу «Миротворца».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп пропал из базы данных украинского сайта «Миротворец». Она напомнила, что политик оказался там за слова о статусе Крыма.

«Миротворец» был создан в 2014 году для установления личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За эти годы в него попадали в том числе известные журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшие мнения, которые вызвали негативную оценку авторов сайта. Ресурс при этом не имеет официального статуса.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.