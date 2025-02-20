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Зверева внесли в базу «Миротворца»

Дизайнера Сергея Зверева внесли в базу «Миротворца»
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личный архив Сергей Зверев

Дизайнера Сергея Зверева внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Включение Зверева в этот «список на уничтожение» объяснили «пропагандой войны» и «покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сейчас Звереву 61 год. В 2008 году дизайнер получил в награду от чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова часы стоимостью €100 тыс. С 2005 года он являлся членом «Единой России», однако в июле 2021 года Зверев был выдвинут кандидатом в депутаты от Бурятии по одномандатному округу № 9 и по федеральному партсписку Российской экологической партии «Зеленые». Племянник мужчины участвовал в СВО.

До этого бывший председатель совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) была внесена в базу сайта «Миротворец». На этом сайте девушка обвиняется в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в специальной военной операции и манипулировании общественно значимой информацией в пользу Российской Федерации.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее главреда Lenta.Ru внесли в базу «Миротворца» за сериал о телефонных мошенниках.

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