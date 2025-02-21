Сергей Зверев назвал честью включение в базу «Миротворца»

Стилист Зверев: для меня честь быть в украинской базе «Миротворец»

Шоумен и стилист Сергей Зверев отреагировал в беседе с mk.ru на включение в украинскую базу «Миротворец».

«Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования — это честь», — заявил стилист.

Зверев также напомнил о кончине своего племянника Андрея, которого не стало в зоне специальной военной операции. Мужчина находился на СВО как доброволец.

«Андрей ушел как герой. Моя семья будет с честью нести это звание и гордиться Андреем», — заявил шоумен.

61-летний Сергей Зверев не скрывает свою политическую позицию: с 2005 года шоумен являлся членом партии «Единая Россия», а в июле 2021-го был выдвинут кандидатом в депутаты от Бурятии по одномандатному округу №9 и по федеральному партсписку Российской экологической партии «Зеленые».

20 февраля стало известно, что Зверева внесли в украинскую базу «Миротворец» за «пропаганду войны» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее сообщалось, что возможность возвращения Урганта и Гудкова на ТВ оценили.