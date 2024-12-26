Главреда Lenta.Ru внесли в базу «Миротворца» за сериал о телефонных мошенниках

Главный редактор Lenta.Ru Владимир Тодоров появился в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствует посвященная ему карточка на портале.

Согласно карточке, причиной этому стал в том числе сериал «На крючке» о телефонных мошенниках, которые часто звонят россиянам из кол-центров на территории Украины.

Кроме того, на «Миротворце» заявили, что Тодоров нарушал госграницу Украины, занимался информационной поддержкой специальной военной операции и «антиукраинской пропагандой», а также оспаривал «суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Владимир Тодоров — российский журналист, лауреат «Премии Рунета», главред интернет-издания Lenta.ru c 2017 года по настоящее время, с апреля 2024 года также является продюсером по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko.

Документальный многосерийный фильм «На крючке» рассказывает, как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций. По словам авторов проекта, его полезно посмотреть даже тем, кто уверен, что никогда не попадется на уловки мошенников. Проект доступен на Okko.

Ранее в базу «Миротворца» внесли кандидата на пост главы нацразведки США.