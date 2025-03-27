Путин призвал обеспечить Сибири и Уралу железнодорожный выход к Арктике

Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня», — заявил глава государства на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога».

Российский лидер отметил, что в результате реализации этого плана регионы Сибири, Урала, а также Северо-Запада России получат прямой выход на Север к арктическим портам, что позволит не только разгрузить Транссибирскую магистраль, но и эффективно использовать морские перевозки.

Президент в ходе заседания отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике. По словам российского лидера, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан.

Также Путин заявил, что Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов. Глава государства среди прочего отметил, что РФ никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.