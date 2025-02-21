Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике

На сегодняшний день Россия является абсолютным лидером в Арктике. Об этом во время Форума будущих технологий заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Арктика, мы безусловные лидеры там», — сказал он.

Путин также отметил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность.

В материале обратили внимание на климатический аспект, касающийся региона. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

В январе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике.