Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике

Путин заявил, что необходимо делать все для комфортной жизни в Арктике

Российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора, сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан, чтобы они имели интересную, хорошую и оплачиваемую работу, современные системы здравоохранения и образования.

27 марта российский лидер, находясь в рамках рабочего визита в Мурманской области, ознакомился с представленными мастер-планами стратегического развития ключевых населенных пунктов Арктической зоны РФ.

В декабре 2023 года правительство России определило 16 важнейших агломераций населенных пунктов Арктики, для них началась разработка мастер-планов по развитию до 2035 года. Они находятся в девяти регионах: агломерация Воркуты (Коми), Кемско-Беломорская (Карелия), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (Красноярский край), Тикси-Найба (Якутия), агломерация Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехард-Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Кировско-Апатитская и Мончегорская (Мурманская область), агломерации Певека и Анадырская (Чукотский автономный округ).

На реализацию мастер-планов направят свыше 3 трлн рублей.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.