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Путин заявит, что Россию беспокоит отношение НАТО к Крайнему Северу

Путин: НАТО все чаще обозначает Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов
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Shutterstock

Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«[Страны НАТО ]отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем», — сказал Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».

Глава государства также подчеркнул, что Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

В середине марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности натовцев у северных российских рубежей.

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике.

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