Путин заявит, что Россию беспокоит отношение НАТО к Крайнему Северу

Путин: НАТО все чаще обозначает Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов

Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«[Страны НАТО ]отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем», — сказал Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».

Глава государства также подчеркнул, что Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет.

В середине марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности натовцев у северных российских рубежей.

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике.