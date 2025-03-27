Путин заявил, что Россия никому не угрожала в Арктике

Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Он отметил, что в России внимательно следят за развитием ситуации, выстраивают адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил Российской Федерации и модернизируя объекты военной инфраструктуры.
По словам президента, РФ не допустит посягательств на суверенитет страны, надежно защитит национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья.
«Россия обеспечит социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — добавил он.
Глава государства подчеркнул, что российские власти должны сделать все необходимое, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике.
Ранее в России предложили создать фонд развития Арктики.