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Путин заявил, что Россия никому не угрожала в Арктике

Путин: Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но защитит свой суверенитет

Россия никому никогда не угрожала в Арктике, но надежно защитит свой суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что в России внимательно следят за развитием ситуации, выстраивают адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил Российской Федерации и модернизируя объекты военной инфраструктуры.

По словам президента, РФ не допустит посягательств на суверенитет страны, надежно защитит национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья.

«Россия обеспечит социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что российские власти должны сделать все необходимое, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике.

Ранее в России предложили создать фонд развития Арктики.

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