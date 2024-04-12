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Глава Гагаузии рассказала о стремлении Молдавии ликвидировать автономию

Гуцул: власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию. Об этом глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью программе De facto на телеканале GRT.

По ее словам, молдавские власти всячески препятствуют развитию автономии.

«Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — сказала политик.

Она также сообщила о готовности к компромиссам для восстановления отношений с действующим руководством Молдавии. Гуцул отметила, что готова пойти на это, чтобы Гагаузия развивалась и чтобы реализовать ее предвыборные обещания.

«Почему-то президент Республики Молдова видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу», — добавила она.

10 апреля Гуцул заявила, что центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. Тогда же она сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Политик считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в этом.

Ранее экс-глава Гагаузии обвинила Майю Санду в организации «политической инквизиции».

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