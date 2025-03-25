В Пакистане задержали предполагаемых организаторов нападения на поезд

В Пакистане задержаны предполагаемые организаторы вооруженного нападения на поезд в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Управление по борьбе с терроризмом арестовало четверых человек. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами страны продолжает выявлять и устанавливать причастных к нападению на поезд лиц.
11 марта сообщалось, что боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда Jaffar Express, направлявшегося из города Кветта в Пешавар. Террористы подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду. В ходе нападения произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности поезда.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями террористической атаки на пассажирский поезд.
Ранее в Пакистане заявили, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории страны.