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В Пакистане задержали предполагаемых организаторов нападения на поезд

Пакистанские спецслужбы задержали организаторов атаки на поезд в Белуджистане
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Faisal Mahmood/Reuters

В Пакистане задержаны предполагаемые организаторы вооруженного нападения на поезд в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Управление по борьбе с терроризмом арестовало четверых человек. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами страны продолжает выявлять и устанавливать причастных к нападению на поезд лиц.

11 марта сообщалось, что боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда Jaffar Express, направлявшегося из города Кветта в Пешавар. Террористы подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду. В ходе нападения произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности поезда.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями террористической атаки на пассажирский поезд.

Ранее в Пакистане заявили, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории страны.

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