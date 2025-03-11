Боевики в Пакистане захватили поезд с пассажирами

Боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане

Боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», — заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.

По данным телеканал Samaa, боевики обстреляли поезд Jaffar Express, направлявшийся из города Кветта в Пешавар. Машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения

8 марта пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик заявил РИА Новости, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана.

В января сообщалось, что в «Талибане» (организация запрещена в России) отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд. По данным источника Bloomberg в Кабуле, режим талибов требует, чтобы США предоставили им более современное оружие для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) в обмен на оставленное американскими военными при поспешном выводе сил из Афганистана.

Ранее в Пакистане заявили, что «не видят каких-либо проблем» в военном сотрудничестве с Россией.