Путин выразил соболезнования руководству Пакистана после теракта

Путин выразил соболезнования в связи с нападением на поезд в Пакистане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями террористической атаки на пассажирский поезд. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападения террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан», — сказано в опубликованной телеграмме.

В заявлении подчеркивается, что Россия решительно осуждает «это жестокое и циничное преступление».

Глава государства обратил внимание на мужество и профессионализм военных и правоохранителей Пакистана, чьи оперативные действия спасли сотни жизней. Путин также заявил, что Россия готова укреплять сотрудничество с пакистанскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах.

11 марта боевики из группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники около 450 пассажиров поезда, следовавшего из Кветты (административный центр провинции Белуджистан) в Пешавар (административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва). Террористы подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по поезду. В ходе нападения произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности поезда.

Позднее стало известно, что пакистанские силовики спасли 80 заложников, захваченных боевиками в поезде. Об этом сообщает издание Geo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

Ранее в Пакистане заявили, что «не видят каких-либо проблем» в военном сотрудничестве с Россией.