Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пакистане раскрыли, как используется оставленное в Афганистане американское оружие

Малик: брошенное США в Афганистане оружие используется для терактов в Пакистане
close
Jim Young/Reuters

Террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана. Об этом заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик.

«В Пакистане происходили инциденты, пришедшие с афганской земли и в особенности с использованием вооружения, оставленного США», — сказал он.

По его словам, недавно террористы применяли это оружие для атак в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана.

21 января сообщалось, что в «Талибане» (организация запрещена в России) отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд. По данным источника Bloomberg в Кабуле, режим талибов требует, чтобы США предоставили им более современное оружие для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) в обмен на оставленное американскими военными при поспешном выводе сил из Афганистана. С призывом вернуть американский арсенал к талибам обращался президент США Дональд Трамп.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее ВВС Пакистана нанесли удар по территории Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами