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В мэрии Махачкалы рассказали о повреждениях при взрыве газа

Мэрия Махачкалы: при взрыве газа было выбито более одной тысячи квартирных окон
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ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Взрыв газа в Махачкале привел к повреждению более одной тысячи квартирных окон. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

«Взрывом выбито более 1 тыс. квартирных окон в 8 многоквартирных домах», — сказал собеседник агентства.

Также были повреждены около 50 автомобилей, отметил он.

Взрыв в жилом доме в Махачкале произошел утром 25 марта. Как заявили в прокуратуре Республики Дагестан, причиной послужило возгорание газовоздушной смеси. Травмы получили три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии, и один мужчина. Также пострадали несколько случайных прохожих.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 150 человек. В настоящее время специалисты разбирают шаткие конструкции внутри дома и вокруг него.

Комментируя ситуацию, глава региона Сергей Меликов заявил, что к взрыву привела цепочка нарушений, в том числе при выдаче разрешения на строительство здания и его сдаче в эксплуатацию. Выяснилось, что застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, имел разрешение на строительство только девяти этажей.

Ранее была названа цена квартир в доме в Махачкале, в котором произошел взрыв газа.

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