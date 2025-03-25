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Названа цена квартир в доме в Махачкале, в котором произошел взрыв газа

SHOT: квартиру в незаконно построенном доме в Махачкале можно купить за 6 млн
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ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Квартиру в незаконно построенном доме в Махачкале, где произошел взрыв газа, можно купить более чем за 6 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, городская администрация не давала разрешения на ввод дома в эксплуатацию, однако объявления о продаже квартир опубликованы в сети. Например, квартиру площадью более 60 квадратных метров можно приобрести за 6 млн рублей. В помещении уже сделан ремонт, а в описании нет ни слова о том, что здание не введено в эксплуатацию.

Многоэтажка располагается неподалеку от набережной Каспийского моря и парка Редукторный, который является одним из любимых мест для прогулок жителей Махачкалы.

Утром 25 марта в одной из квартир жилого дома на Гапцахской улице в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали два человека. Хозяйка квартиры, где рванул бытовой газ, находится в больнице в тяжелом состоянии. Также травмы получил мужчина, он находится в состоянии средней тяжести.

Известно, что прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со взрывом газа в квартире, где живут пострадавшие. Так как дом не был введен в эксплуатацию, жильцов в нем не должно было быть.

Ранее появились кадры с разрушениями после взрыва в многоэтажке в Махачкале.

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