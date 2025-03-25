В Махачкале в результате взрыва в жилом доме пострадали случайные прохожие

Несколько случайных прохожих получили травмы при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Юсупа Умавова.

По его словам, среди пострадавших есть два-три человека, которые в момент взрыва проходили мимо здания. Взрывная волна выбила стекла в доме, и в результате люди получили осколочные ранения.

Кроме того, пострадала собственница одной из квартир в многоэтажке. Умавов подчеркнул, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Она размещена в ожоговом центре», — уточнил мэр.

Взрыв в жилом доме в Махачкале произошел утром 25 марта. Как рассказали в прокуратуре республики Дагестан, причиной послужило возгорание газовоздушной смеси.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 150 человек. В настоящее время специалисты разбирают шаткие конструкции внутри дома и вокруг него.

Комментируя ситуацию, глава региона Сергей Меликов заявил, что к взрыву привела цепочка нарушений. В том числе речь идет о нарушениях, допущенных при выдаче разрешения на строительство здания и его сдаче в эксплуатацию.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоили квартиры в доме в Махачкале, где произошел взрыв газа.