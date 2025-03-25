Глава Дагестана Меликов назвал причину взрыва в доме в Махачкале

Меликов: к взрыву в жилом доме в Махачкале привела цепочка нарушений

К взрыву в жилом доме в Махачкале привела цепочка нарушений, в том числе при выдаче разрешения на строительство. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд», — сказал чиновник, прибывший на место происшествия.

Агентство отмечает, что жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.

Взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в столице республики Дагестан произошел утром 25 марта. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают шаткие конструкции на месте взрыва. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек.

Ранее в Дагестане заявили об отсутствии документов по газу в доме, где случился взрыв.