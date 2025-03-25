Спасатели начали разбор шатких конструкций после взрыва в доме в Махачкале

В Махачкале после взрыва в многоэтажном доме спасатели начали разбирать шаткие конструкции и оказывать помощь людям. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Дагестан Ахмед Байбатыров в Telegram-канале ведомства.

По его словам, в службу поступил вызов после хлопка в многоэтажном доме. После этого из здания было эвакуировано 150 человек, два человека пострадали, их госпитализировали. Он отметил, что вокруг многоэтажного дома в пяти помещениях рядом были выбиты окна.

Специалист подчеркнул, что сотрудники МЧС на данный момент проводят сброс шатких конструкций для избежания последующего обрушения. На месте инцидента работают 86 сотрудников и 24 единицы техники.

Взрыв в квартире произошел утром 25 марта. На данный момент открытое горение в здании ликвидировано. В результате взрыва пострадали два человека. Травмы получили мужчина и женщина, один из них находится в тяжелом состоянии. В мэрии Дагестана заявили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Известно, что прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со взрывом газа в квартире, где живут пострадавшие.

Ранее сообщалось, что доме в Махачкале, в котором взорвался газ, не должно было быть жильцов.