Увеличилось число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале

Число пострадавших при взрыве в доме в Махачкале выросло до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме на Гапцахской улице в Махачкале возросло до четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана в Telegram-канале.

Травмы получили три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии, и один мужчина. Пациенты получают всю необходимую помощь в стационарах Махачкалы.

«Специалисты делают все для скорейшего восстановления пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в одной из квартир жилого дома в Махачкале утром 25 марта. Известно, что двое из четырех пострадавших проживают в квартире, в которой прогремел взрыв. В тяжелом состоянии находится хозяйка квартиры.

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со случившемся. Так как дом не был введен в эксплуатацию, жильцов в нем не должно было быть.

Ранее была названа цена квартир в доме в Махачкале, в котором произошел взрыв газа.