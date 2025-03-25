Дом в Махачкале, где взорвался газ, был построен с нарушениями

Мэрия: пять этажей дома в Махачкале, где взорвался газ, были построены незаконно

Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, имел разрешение на строительство только девяти этажей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей», – сказал собеседник агентства.

Мэр города Юсуп Умавов сообщил, что несколько случайных прохожих получили травмы при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гапцахской в Махачкале.

Взрыв в жилом доме в Махачкале произошел утром 25 марта. Как рассказали в прокуратуре республики Дагестан, причиной послужило возгорание газовоздушной смеси.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 150 человек. В настоящее время специалисты разбирают шаткие конструкции внутри дома и вокруг него.

Комментируя ситуацию, глава региона Сергей Меликов заявил, что к взрыву привела цепочка нарушений. В том числе речь идет о нарушениях, допущенных при выдаче разрешения на строительство здания и его сдаче в эксплуатацию.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоили квартиры в доме в Махачкале, где произошел взрыв газа.