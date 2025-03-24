Во время оккупации села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространяли фейковые газеты, в которых писалось, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях. Об этом рассказала РИА Новости жительница села Александра.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — поделилась деталями Александра.

Также о пропагандистских украинских газетах рассказала жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, бойцы ВСУ раздавали людям прессу с ложными новостями. Для статей украинские редакторы использовали выдуманные факты.

В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая украинцев из региона. 19 марта президент России Владимир Путин сообщил, что разгром ВСУ в российском регионе находится на завершающем этапе.

За короткие сроки ВС РФ удалось освободить более 1100 км территории, в том числе 13 марта противника вытолкнули из Суджи. Сейчас в городе ведутся работы по разминированию.

Ранее было опубликовано видео бегства ВСУ из Курской области.