Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница села под Суджей рассказала о фейках ВСУ о нищете и голодных бунтах

РИА Новости: ВСУ распространяли фейки о голодных бунтах в Курской области
close
LIBKOS/AP

Во время оккупации села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространяли фейковые газеты, в которых писалось, что эвакуированные в областной центр люди якобы голодают и живут в сараях. Об этом рассказала РИА Новости жительница села Александра.

«В газетах писали, что наши, которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — поделилась деталями Александра.

Также о пропагандистских украинских газетах рассказала жительница Суджи Олеся Рыльская. По ее словам, бойцы ВСУ раздавали людям прессу с ложными новостями. Для статей украинские редакторы использовали выдуманные факты.

В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая украинцев из региона. 19 марта президент России Владимир Путин сообщил, что разгром ВСУ в российском регионе находится на завершающем этапе.

За короткие сроки ВС РФ удалось освободить более 1100 км территории, в том числе 13 марта противника вытолкнули из Суджи. Сейчас в городе ведутся работы по разминированию.

Ранее было опубликовано видео бегства ВСУ из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами