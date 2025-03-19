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Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области

Путин: ВС РФ завершают разгром противника в Курской области

Бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, который вторгся туда в августе 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, пишет РИА Новости.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал российский лидер.

В сжатые сроки военным ВС РФ удалось освободить более 1100 км территории. 13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения в Курскую область.

19 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в освобожденной Судже начались работы по разминированию.

До этого российский боец с позывным «Спиридон» рассказал, что оставшиеся в Курской области украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. Из-за этого российские военные вынуждены проверять у людей документы.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.

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