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Как выглядит освобожденная Суджа

Генштаб ВСУ 16 марта признал потерю Суджи

Российские военные освободили Суджу 13 марта. Это единственный город, который оккупировали ВСУ в ходе вторжения в Курскую область. Контроль над городом они удерживали с августа 2024 года.

Для прорыва украинских позиций ВС России воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше в Европу поставляли газ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что получившая название «Поток» операция продолжалась шесть дней. Российские военные прошли по трубе 14 километров, выбрались на газоизмерительной станции в Судже и приступили к освобождению города.

Суджа в результате оккупации серьезно пострадала. Хинштейн заявил о важности сохранения и воссоздания исторического облика центра города. Он добавил, что жители просили также восстановить Архангельский собор, вернуть исторические названия площадям и улицам. Среди прочих задач Хинштейн отметил необходимость вернуть численность населения на уровень до начала вторжения ВСУ (тогда в Судже жили более 152 тысячи человек).

В Генштабе ВСУ утрату города признали лишь спустя три дня, 16 марта.

Как сейчас выглядит Суджа — в галерее «Газеты.Ru».

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