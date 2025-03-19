В освобожденной Судже в Курской области начались работы по разминированию

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в городе Суджа, освобожденном от украинских войск, начались работы по разминированию. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, Хинштейн в среду посетил в больнице 101-летнюю женщину, пережившую оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и эвакуированную из Суджи.

«Ольга Михайловна, мы с вами обязательно вернемся в Суджу. Сейчас город освобожден, начинаем разминировать территорию, чтобы люди могли безопасно возвращаться, и будем все отстраивать», — сказал глава региона.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.