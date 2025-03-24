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Опубликовано видео бегства ВСУ из Курской области

Боец ВСУ записал видео бегства из Курской области

В сети появилось видео бегства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Ролик записал один из украинских военных, он опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

«Эпичные кадры бегства украинских военных из Курской области под ударами российских дронов», — говорится в сообщении.

Запись была сделана рано утром, во время восхода солнца. На видео можно увидеть, как украинцы едут в автомобиле по дороге, скрываясь от атаки ВС РФ. На пути им встречается огромное количество уничтоженной техники ВСУ, остатки которой стоят на обочине. Некоторые автомобили еще догорали.

19 марта президент России Владимир Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области. По словам главы государства, российские войска в сжатые сроки провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных действий.

23 марта командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что за время проведения операции в Курской области украинцы потеряли около 70 тысяч военных. Он подчеркнул, что столько бойцов лишилась украинская армия, пытаясь просто удержать территорию. Всего ВСУ на всей линии фронта потеряли уже более миллиона человек.

Ранее стало известно, что ВСУ в Курской области отступают без приказа.

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