В Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра

Сторона обвинения потребовала арестовать 61 человека в рамках уголовного дела о коррупции и связях с террористами, основным фигурантом которого стал мэр турецкого города Стамбула Экрем Имамоглу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV.

Как выяснили журналисты, рано утром 23 марта суд приступил к допросу задержанного чиновника. При этом сотрудники прокуратуры попросили избрать главе населенного пункта меру пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

В материале уточняется, что вместе с Имамоглу в зале суда присутствовали его жена и сын. Также на слушание пришел лидер оппозиционной «Народно-республиканской партии Турции» Озгюр Озель, членом которой является мэр Стамбула.

19 марта сотрудники правоохранительных органов задержали Имамоглу по делу о коррупции и связях с террористами. Давая показания, чиновник отверг все предъявленные ему обвинения.

На фоне произошедшего в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку главе города. 21 марта массовые демонстрации прошли в ряде других крупных городов, включая Анкару и Измир.

Экрем Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Народно-республиканской партии Турции». Его считают главным соперником действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах. Голосование может состояться в 2027 году.

Ранее Эрдоган осудил действия протестующих.