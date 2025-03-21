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В крупных городах Турции поддержали акцию протеста в Стамбуле

SHOT: тысячи человек в крупных городах Турции поддержали протест в Стамбуле
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Murad Sezer/Reuter

Тысячи человек в Измире, Анкаре и других крупных городах Турции устроили демонстрации, поддержав акцию протеста в Стамбуле после задержания мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В Анкаре студенты METU из мусорных баков начали возводить баррикады против полиции, в Измире против активистов применили водометы, а в Стамбуле между протестующими и силовиками завязалась серьезная потасовка», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки, слезоточивый газ, а также резиновые пули. Известно о шести пострадавших полицейских. Свыше сотни демонстрантов получили ожоги глаз от газа.

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Сначала главу Стамбула доставили на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Позже его привезли в суд, сообщал телеканал CNN Türk.

На этом фоне в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку задержанному мэру. Более того, курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума — 19 марта доллар США в моменте стоил более 41 лиры.

Ранее в Кремле высказались о ситуации с протестами в Турции.

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