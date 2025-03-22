В Стамбуле ввели чрезвычайные меры безопасности у суда, куда доставят задержанного мэра

В Стамбуле перед зданием суда Чаглаян, куда доставят задержанного мэра города Экрема Имамоглу, приняли чрезвычайные меры безопасности, сообщает Sözçü.

По последней информации, чиновника привезут туда в 21:00. Его уже дважды допрашивали, причем последний раз он давал показания в течение пяти часов.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Турция не «поддастся улицам».