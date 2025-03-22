Мэра Стамбула Имамоглу допрашивали пять часов

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был арестован по обвинению в пособничестве терроризму и мошенничестве, завершил дачу показаний. Об этом сообщил телеканал A Haber.

«Процесс дачи показаний завершился. Имамоглу давал показания в течение пяти часов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Имамоглу отрицает выдвинутые против него обвинения.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Турции рассказали, сколько участников протестов задержаны.