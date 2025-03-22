В администрации Эрдогана заявили, что Турция не «поддастся улицам»

Правительство Турции не «поддастся улицам» и защитит правовой порядок в стране. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в социальной сети X.

«Вместо того чтобы дать удовлетворительные ответы на серьезные обвинения судебных органов, попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны», — написал политик.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Турции рассказали, сколько участников протестов задержаны.