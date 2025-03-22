Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в пособничестве терроризму и мошенничестве

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был арестован по обвинению в пособничестве терроризму и мошенничестве, отрицает выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщает Haber Global.

«Я решительно отвергаю обвинения. Расследование направлено на клевету и фабрикование преступлений. <...> Единственная причина, почему я здесь, — это модель политического вмешательства и борьбы, которая была начата против меня», — сказал Имамоглу.

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски. На фоне этого в стране начались массовые протесты.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган впервые высказался о задержании мэра Стамбула и протестах.