Суд частично удовлетворил более десяти исков по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Москве суд частично удовлетворил 11 исков по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Дорогомиловский суд Москвы принял решение о частичном удовлетворении 11 исков о компенсации морального вреда по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом пишет РИА Новости.

Истцами выступили граждане, чьи родственники не выжили в результате пожара. Ответчиками стали МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», отметило агентство.

Сумма взысканных денежных средств не раскрывается.

В начале марта стало известно, что суд сократил срок наказания трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне». Смягчение приговора было назначено бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся восстановлением Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ.

В январе сообщалось, что совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания. Его перевели из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр для принудительных работ.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился трагический пожар. По факту произошедшего возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу. В частности, осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни.

Ранее танцор рассказал, как застал трагедии в «Крокусе» и ТЦ «Зимняя вишня».