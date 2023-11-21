Потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк оценил освобождение экс-гендиректора

Осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и детей из-за пожара в ТЦ, заявил «Газете.Ru», что Судденок единственная плакала в суде, поэтому у него к ней претензий нет.

«Судденок всего лишь номинал, решений никаких не принимала. Она единственная, кто плакал вместе с родителями на суде. Думаю, она одна единственная, кто покаялся, ну и она все равно понесла хоть какое-то наказание. У меня к ней нет претензий. В отличии от убийцы-пожарного [Сергея] Генина, будь он проклят. Не понимаете, о чем я, — найдите на YouTube 15-минутный ролик «Они врали и убивали», — сказал он.

Востриков отметил, что всех виновных «обещали выпустить к марту следующего года». По его словам, «главный виновник» трагедии – основной владелец ТЦ Денис Штенгелов – до сих пор «не понес наказания» и даже не был вызван на допрос.

Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что осужденная на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово Надежда Судденок в сентябре вышла на свободу в связи с болезнью. Как позднее уточнили в пресс-службе Мариинского городского суда, ее диагноз «входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы», а состояние осужденной значительно ухудшилось.

Как отметили источники портала NGS42.RU, после освобождения женщина некоторое время жила в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области, после чего якобы переехала.

Надежда Судденок — бывший генеральный директор ООО «Зимняя Вишня», где 25 марта 2018 году случился пожар. В 2021 году она была признана виновной по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщину приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы, однако в июне 2023 года Кемеровский областной суд сократил срок ее заключения на два месяца, исключив из квалификации преступления отягчающее обстоятельство — совершение преступления организованной группой.

До этого, в апреле 2023 года, пожарный Сергей Генин, признанный виновным в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне» и приговоренный к пяти годам лишения свободы, также был освобожден.

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