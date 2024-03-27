Танцор рассказал, как застал трагедии в «Крокусе» и ТЦ «Зимняя вишня»

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал в жизни уроженца Кемерово Марка Ненашкина второй трагедией в жизни, которую он избежал. Об этом написало издание NGS42.RU.

В первый раз 19-летний танцор застал мощный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Отец Марка забронировал дорожку в боулинге в ТЦ как раз на то время, когда началось возгорание. Молодой человек вспоминает, что он с семьей должен был быть на третьем этаже — где и начался пожар. Однако в последний момент родители по случайности поменяли планы и не доехали до ТЦ.

В конце 2023 года Ненашкин переехал в Москву, но продолжает выступать за кемеровскую школу. В «Крокус сити холле» он танцевал с детства и был там накануне теракта. Он пояснил, что в эти дни проходил чемпионат России по бальным танцам — один из крупнейших турниров страны. Юниоры и студенты выступали не на той сцене, где должен был играть «Пикник», а в соседнем зале.

Молодой человек отметил, что выступил 21 марта, а на следующий день решил поехать поболеть за других ребят в соревнованиях. Однако уже в такси по дороге в «Крокус» он прочитал сообщение о стрельбе, развернулся и поехал домой.

Шесть лет назад – 25 марта 2018 года — в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился пожар, унесший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу.

Ранее потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк дал совет родным жертв теракта в «Крокусе».