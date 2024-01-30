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Совладельцу «Зимней вишни» смягчили режим отбывания наказания

Совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому смягчили режим отбывания наказания

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МЧС РФ/РИА Новости

Совладельцу сгоревшего в 2018 году кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам адвоката осужденного Вадима Трифонова, Вишневский был переведен из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр для принудительных работ.

Эту информацию сайту Tomsk.ru подтвердили в УФСИН по Томской области. По имеющимся сведениям, Вишневский в настоящее время свободно передвигается по Томску и играет в футбол в любительском турнире на местном стадионе «Мотор» в составе команды ветеранов.

В октябре 2022 года Вишневский был приговорен судом за взятку к восьми годам лишения свободы и к выплате многомилионного штрафа.

Ранее сообщалось, что осужденная на 13,5 года бывший генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни. В пресс-службе Мариинского городского суда заявили, что ее диагноз «входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы», а состояние осужденной значительно ухудшилось.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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