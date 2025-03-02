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Суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

РИА Новости: суд сократил сроки наказания фигурантам дела о «Зимней вишне»
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Shutterstock

Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Смягчение приговора было назначено бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся восстановлением Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ.

В судебных материалах говорится, что суд принял решение об изменении обвинения 10 января. Уточняется, что речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации.

В конце ноября 2024 года стало известно об условно-досрочном освобождении совладельца ТЦ Вячеслава Вишневского. В 2022 году он получил восемь лет колонии и штраф в 70 млн рублей за взятку, которую дал Комковой за ввод в эксплуатацию здания «Зимней вишни» с допущенными при реконструкции нарушениями.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По факту случившегося возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

Ранее стало известно, что по делу о пожаре в «Зимней вишне» уже освобождены 10 из 15 осужденных.

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