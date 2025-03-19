В Крыму отменили воздушную опасность

Режим воздушной опасности отменен на всей территории Крыма. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС РФ.

«Экстренная информация: отбой воздушной опасности в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Воздушная опасность в Крыму объявлялась несколькими часами ранее.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают угрожать подрывом Крымского моста. По его словам, сейчас в приоритете остается безопасность людей при проезде по сооружению, в случае угроз движение на мосту перекрывается.

В этот же день Аксенов заявил, что Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Глава республики добавил, что на данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности крымчан.

7 марта командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.

Ранее Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма.