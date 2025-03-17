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В Крыму заявили об угрозах терактов со стороны Украины

Аксенов: угрозы подрыва Крымского моста со стороны Украины не прекращаются
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают угрожать подрывом Крымского моста. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам постоянно угрожают, и опять были угрозы с точки зрения того, что на мост будут совершены атаки. Мы к этому тоже готовы», — заявил чиновник.

По его словам, сейчас в приоритете остается безопасность людей при проезде по Крымскому мосту, в случае угроз движение на мосту перекрывается.

7 марта в интервью британской газете Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по Крымскому мосту было приведено в действие взрывное устройство, произошла мощная детонация. В результате взрыва пострадали несколько человек, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост.

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Атаки на Крымский мост
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