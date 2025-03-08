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Глава ВМС Украины счел «довольно эффективными» методы России против морских дронов

Неижпапа признал эффективность методов России по борьбе с морскими дронами ВСУ
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Global Look Press

Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа описал военное противостояние с РФ как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники. Об этом пишет The Guardian.

По его мнению, России удалось создать «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских беспилотников. Однако республика в ответ превратила дроны в быстро движущиеся ударные платформы, оснащенные зенитными орудиями и FPV-дронами (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота).

Неижпапа также выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он считает, что в РФ понимают, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрыв повредил дорожное полотно со стороны Крыма. В результате один из пролетов моста практически полностью обрушился. При этом железнодорожная часть дороги и опоры моста остались целы. До этого ВСУ атаковали переправу 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва проезжающего по ней грузовика пострадала автомобильная часть моста.

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.

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