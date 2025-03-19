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Жителей Крыма предупредили об угрозе атак с воздуха

МЧС РФ: режим воздушной опасности ввели на всей территории Крыма
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Global Look Press

Власти объявили воздушную опасность на всей территории республики Крым. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС РФ.

«Будьте бдительны», — говорится в обращении к жителям региона.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью для телеканала «Россия 24». В ходе беседы с журналистами он предупредил, что в республике сохраняется угроза террористических атак украинских войск на Крымский мост.

По словам руководителя региона, Киев постоянно говорит о планах подорвать переправу. В связи с этим главным приоритетом для оперативных служб в Крыму остается обеспечение безопасности граждан при проезде по мосту.

14 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в небе над Крымом был перехвачен украинский беспилотник. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон около 10:30 мск.

За неделю до этого российские системы ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над акваторией Черного моря и над территорией Крыма. Их нейтрализовали в период с 11:30 до 11:40 мск, уточнили в министерстве обороны РФ.

Ранее в Государственной думе РФ ответили поговоркой на угрозы Украины нанести удар по Крымскому мосту.

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