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Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма

Аксенов: поддержка Путина является главным фактором успеха Крыма
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главный фактор успеха республики заключается в поддержке президента РФ Владимира Путина. РИА Новости.

По его словам, Крым привык жить в экстремальном режиме в последние годы, однако есть и успехи.

«Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны», — пояснил Аксенов.

Он пояснил, что главные объекты инфраструктуры Крыма уже созданы — это Крымский мост и трасса Таврида, а также аэропорт «Симферополь», энергомост и новые энергостанции.

До этого Аксенов говорил, что Крыму не грозит вододефицит, объемы запасов воды составляют 156 млн кубометров.

Он уточнил, что за прошедшие несколько лет была проведена большая работа по строительству и реконструкции системы водоснабжения, а также обустройству подземных водозаборов, капремонту и бурению новых скважин. Аксенов подчеркнул, что дефицит воды Крыму не грозит.

Ранее власти Крыма рассказали о ситуации с запасами воды.

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