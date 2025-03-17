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Власти Крыма сообщили о готовности к отражению атак украинских диверсантов

Глава Крыма Аксенов: наши бойцы готовы к отражению атак украинских диверсантов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что украинская сторона готова на все, и власти Крыма готовы принять любое развитие событий.

«Регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» в условиях, приближенных к боевым, отрабатывается взаимодействие между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов», — заявил Аксенов.

Глава республики добавил, что на данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности крымчан.

До этого заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского не спекулировать на вопросе территориальных уступок. По его словам, окончательное решение по территориям, на которые до сих пор претендует украинский лидер, было принято на референдумах в 2014 и 2022 годах.

Ранее Зеленский высказался о возможных территориальных уступках.

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