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Невзорова и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения

Журналиста Невзорова и его жену внесли в перечень террористов и экстремистов
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lydianevzorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналиста и бывшего депутата Государственной думы Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию Невзорову внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Это следует из соответствующей базы на сайте Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда», — говорится в заявлении.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

В ноябре на расположенную на Петроградской стороне квартиру, принадлежащую теще Невзорова Наталье Колесниковой, был наложен арест. Недвижимость была отчуждена ее дочерью по договору купли-продажи. Как сообщали в пресс-службе судов, истец попросил признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть этот объект недвижимости Невзоровой, после чего обратить его в доход государства.

В декабре стало известно, что суд отобрал землю и дом Невзорова под Санкт-Петербургом.

Ранее Александр Невзоров отрекся от Петербурга на концерте в США.

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