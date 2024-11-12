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В Петербурге арестовали квартиру тещи Александра Невзорова

В Петербурге суд наложил арест на квартиру тещи Александра Невзорова

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на расположенную на Петроградской стороне квартиру, принадлежащую Наталье Колесниковой — теще журналиста и бывшего депутата Госдумы Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Коллеги в Петроградском районном суде приняли к производству иск прокуратуры к Лидии Невзоровой и Наталии Колесниковой. Предметом спора является вышеуказанная квартира, как следует из иска, отчужденная иноагентом Невзоровой своей матери Колесниковой по договору купли-продажи», — написала Лебедева.

По ее словам, истец просит признать сделку купли-продажи мнимой и вернуть этот объект недвижимости Невзоровой, после чего обратить его в доход государства.

Лебедева добавила, что предварительное судебное заседание должно пройти в декабре.

В августе заместитель прокурора Санкт-Петербурга потребовал обратить в доход государства участок земли и стоящий на нем дом Невзорова.

В июле Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

Ранее на Невзорова завели еще одно уголовное дело.

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