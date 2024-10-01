Александр Невзоров отрекся от Петербурга на концерте в США

Журналист, бывший депутат Государственной думы Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) отрекся от Петербурга во время концерта в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Невзоров недавно выступил на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. В распоряжении канала оказалось видео, на котором Невзоров заявил, что не считает больше Санкт-Петербург своей родиной и не вернется «в оскверненное место».

Также журналист, по словам очевидцев, назвал орденом полученный в 2022 году украинский паспорт. Русский язык, на котором вел программу, Невзоров отказался считать собственностью России.

В России семью Невзорова летом 2024 года признали «экстремистским объединением», его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

В августе заместитель прокурора Санкт-Петербурга потребовал обратить в доход государства участок земли и стоящий на нем дом Невзорова.

Ранее защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме.