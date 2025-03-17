Из-за прорыва трубы в Москве попали в больницу шесть человек

Депздрав Московской области: из-за прорыва трубы госпитализировали шесть человек

В Москве из-за прорыва трубы на улице Полярной госпитализировали шесть человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения Московской области в официальном Telegram-канале.

«В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет»‎, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, врачи продолжают дежурить на месте ЧП на случай обращений за медицинской помощью.

17 марта на северо-востоке столицы прорвало трубу с кипятком. Как сообщала Госавтоинспекция Москвы, движение транспорта на улице было приостановлено. Уточняется, что кипятком залило около 50 машин, припаркованных вдоль дороги.

16 декабря прошлого года в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

До этого в Новосибирске парковку и двор также затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.