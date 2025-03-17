Стало известно, сколько автомобилей пострадало из-за прорыва трубы с кипятком в Москве

Mash: 50 автомобилей пострадали при прорыве трубы с горячей водой в Москве

В результате прорыва трубы на северо-востоке Москвы пострадали четыре человека, кипятком залило около 50 машин на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось на Полярной улице — горячая вода растеклась на 600 метров на дублере. Количество пострадавших выросло до четырех, среди них — 79-летний пенсионер», — говорится в сообщении канала.

Видео с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным Госавтоинспекции Москвы, движение транспорта на Полярной улице приостановлено.

Причина прорыва трубы неизвестна.

16 декабря в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Также до этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.