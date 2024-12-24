В Москве затопило Перовское шоссе

На юго-востоке Москвы на участке Перовского шоссе у дома 16 вода затопила дорогу. Об этом сообщает ГИБДД Москвы.

На юго-востоке столицы в районе дома 16 по Перовскому шоссе подтопление проезжей части. Ограничено движение транспорта по 2-й Карачаровской улице от дома 1 до Перовского шоссе, дом 16/2», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуется объезжать проблемный участок дороги.

Судя по видео, размещенному в Telegram-канале «Осторожно, Москва», воды на дороге немного.

16 декабря в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Также до этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на видео попала машина, которая провалилась под асфальт из-за разлива кипятка в Петербурге.